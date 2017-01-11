爭取黃復興支持 洪秀柱出席退將大會固票

國民黨主席洪秀柱11日出席中華民國退役將領社會服務總會會員大會，洪秀柱表示，只要時間允許會儘量出席各項邀約活動。（記者劉信德攝）

2017-01-11 11:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為尋求黃復興黨部支持，國民黨主席洪秀柱今日出席中華民國退役將領總會會員大會，她受訪指出，自己身為黨主席，黨內有任何活動，有任何邀請通知都要出席關心、了解民情，不要因黨主席選舉因素，當成是在固票、搶票，「這樣什麼事情都不要做了！」

針對吳、郝兩人已展開拜票行程，洪則說，黨務千頭萬緒，自己光是要把黨內事情搞好，時間都已不夠用，何況黨主席選舉還沒正式開跑，別人怎麼做我們不管，先把黨內事情做好為優先。

此外，對媒體報導吳敦義友人透露，吳早已佈局2018縣市長選局，有六都首長候選人的口袋名單一事，洪表示，不知道所謂口袋裡的名單，不管是誰屆時都要拿到平台上，經過黨內一定提名程序進行。

對於是否為了佈局黨主席選舉，去招募新黨員入黨有利自己連任，洪強調，「我沒特別去計算，也沒有！」

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