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廉委會預算被刪光怎辦？ 柯P：就做義工阿

2017-01-11  11:53

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市廉政委員會為台北市長柯文哲重要政策，預算卻在議會完全砍光。柯文哲上午受訪澄清，廉委會雖然不符合外界期待，但還是有在做事，整體仍算利大於弊，預算被砍後，「就拜託他們（指廉政委員）做義工阿，能怎麼辦？」

柯文哲說，其實在前市長郝龍斌時代的廉政促參中心，與他任內的廉政委員會不一樣的是，郝市府當初只有4分之1是府外委員，他上任後則改為有3分之2是府外委員。

柯文哲也說，廉委會還是有做一些事情，包括大巨蛋、美河市資料送件，還有協助松菸文創基地修改條約，讓非文創該搬的都般出去，所以也不是沒有成績，也許沒有達到民眾的高度期望，但至少有在做一些事情。

柯文哲接著說，他私底下有問過廉政委員，以後沒有出席費、茶水費還願不願意來，他們還是說願意，所以怎麼處理自再想想看，但整個市府的廉政透明，有外面的人進來幫忙看，應該還是利大於弊，好處比較多。

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  • 對於廉委會預算被砍後下一步規劃。台北市長柯文哲表示要再想想。（記者黃建豪攝）

    對於廉委會預算被砍後下一步規劃。台北市長柯文哲表示要再想想。（記者黃建豪攝）

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