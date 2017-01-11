長照財源朝野協商未達共識 下午將表決

為確立長照2.0法源基礎，立法院朝野黨團今於臨時會朝野協商完成「長照服務法部分條文修正草案」。關於爭議長照財源、居家照服員資格，朝野未有共識，條文保留，下午將表決。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-01-11 11:50

〔記者蕭婷方／台北報導〕為確立長照2.0法源基礎，立法院朝野黨團今於臨時會朝野協商完成「長照服務法部分條文修正草案」，預計將於下午院會三讀。關於爭議長照財源、居家照服員資格朝野未有共識，條文保留，下午將表決；至於長照機構法人化，朝野有共識，新設長照機構應為財團法人、或社團法人，舊有機構則不強制。

修正草案最有爭議的部分就是長照財源，按行政院的規劃，長照財源除每包菸的菸稅調高新台幣20元外，遺贈稅率也將從現行10％提高到最高20％，並採累進稅率。

民進黨希望臨時會就能順利通過，下會期再配合修改「遺產及贈與稅法」及「菸酒稅法」，未來再逐步籌畫財源，先建置基礎長照服務；國民黨則質疑財源不穩，恐犧牲弱勢，推長照保險制度。

但時代力量持不同意見，主張長照財源調漲比例不應規範在長照法中，應在「遺產及贈與稅法修正草案」及「菸酒稅法修正草案」處理。

協商後，條文雖保留，但朝野同意附帶決議，為確保長照財源穩定，107年度起基金額度若不足330億元，缺額先由政府預算撥充，且主管機關應在2年內通盤檢討長照財源建置，研擬徵收其他稅收或採行長照保險制之可行性評估，以因應我國逐年增加長照財源需求。

至於居家照服員資格，國民黨立委顏寬恒主張，全台居家照服員人力不足，部分中低收家庭長者由家屬照顧，無法外出工作，反陷入經濟困境，增訂長照服務三親等內家屬得支領補助津貼，並由主管機關訂定相關補助辦法、訓練時數及課程內容。

民進黨立委吳玉琴則憂，現行長照者與照服員照服比非一比一，若針對特定對象普遍性發放財源成問題，應以其他配套政策處理。衛福部補充說明，現行已有「中低收老人特別照顧津貼發給辦法」，只要65歲以上有經濟困難就有5000元津貼。

條文雖保留，但通過親民黨立委陳怡潔附帶決議，法案通過實施後三個月要提喘息服務評估，並研擬放寬中低收入老人特別照顧津貼標準放寬可行性評估。同時也通過民進黨團總召柯建銘所提附帶決議，為落實長照法與人員供給，建請衛福部將相關職業公會納入可訓練的單位。

此外，現行長照未整合醫界醫療資源，國民黨立委陳宜民提附帶決議，建議下一階段應該整合醫界資源，朝野有共識一致通過。

至於，修正草案原要求長照機構法人化，讓小型私立長照機構面臨經營問題。朝野日前協商已達共識，新設長照機構應為財團法人、或社團法人，舊有機構則不強制。