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國民黨批蔡政府老做「脫褲子放屁」的政策

2017-01-11  11:17

〔記者施曉光／台北報導〕國防部最近通令全軍，要求過去立正的五指伸直併攏，今後改成握拳，敬禮時，另一手也要維持握拳狀態，今天引來國民黨文傳會副主委唐德明召開記者會批評又是一個「脫褲子放屁」政策的代表作，他質疑蔡政府許多該做的事情都沒做，難怪民不聊生，希望蔡政府迷途知返，加緊腳步做該做的事、正確的事，不要再做一些毫無道理的事。

唐德明表示，在兩岸關係緊張，軍事狀況敏感之際，國防部通令全軍改變立正、敬禮的規定，根本是「沒事找事做」，就像防空飛彈指揮部的歸屬管轄權移來移去一般，凸顯國防部面對兩岸關係緊張，真的非常焦慮，怎麼做都不對，只好改來改去折騰國軍部隊。

唐德明強調，蔡政府治國無能，民不聊生，該做的事情太多，為何一定要做「脫褲子放屁」的事呢？他列舉蔡政府應立即去做的十件事：一、改善兩岸關係；二、立即改組內閣；三、伸張南海主權；四、對自自冉冉春聯道歉、收回、重印；五、解決一例一休漲價亂象；六、傾聽年金改革人民心聲；七、停止追殺在野黨；八、禁止日本核食進口；九、禁止瘦肉精美豬進口；十、謙卑、謙卑、再謙卑。希望蔡政府趕緊加油做該做的事。

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  • 國防部記者會，發言人陳中吉示範新版國軍基本教練，握拳立正姿勢。（資料照，記者王藝菘攝）

    國防部記者會，發言人陳中吉示範新版國軍基本教練，握拳立正姿勢。（資料照，記者王藝菘攝）

  • 國防部記者會，發言人陳中吉示範新版國軍基本教練，握拳立正姿勢。（資料照，記者王藝菘攝）

    國防部記者會，發言人陳中吉示範新版國軍基本教練，握拳立正姿勢。（資料照，記者王藝菘攝）

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