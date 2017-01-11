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網內又互打？葉匡時批洪秀柱「把國民黨送到太平間」

2017-01-11  11:34

〔即時新聞／綜合報導〕交通部前部長葉匡時上午在臉書向國民黨主席洪秀柱嗆聲，「難道您真的要把國民黨送到太平間嗎？」

葉匡時在臉書上表示，根據國民黨中央昨天網頁公布，國民黨有88萬多黨員，但具黨主席投票權的僅22萬多人，其中65歲以上40年黨齡（主要是黃復興，約17萬人）及低收入戶（約2萬人）佔19萬7千多人（他們不用交黨費就有投票權），換言之，國民黨主席選舉將完全由黃復興主導。

「洪主席，請問您做了近一年的黨主席，怎麼不到3萬人願意交黨費？」葉匡時批評，「難道您真的要把國民黨送到太平間嗎？」

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  • 葉匡時上午在臉書向國民黨主席洪秀柱嗆聲。（資料照，記者王藝菘攝）

    葉匡時上午在臉書向國民黨主席洪秀柱嗆聲。（資料照，記者王藝菘攝）

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