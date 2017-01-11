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吳敦義缺黃復興票？ 週刊爆已有10多位退將挺吳

前副總統吳敦義9日召開記者會，宣布參選國民黨主席。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-01-11  11:44

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義9日宣布參選國民黨主席，由於他被歸類為黨內本土派，在黃復興票源上恐落後對手洪秀柱、郝龍斌，因此，為吳輔選的神秘團體「奇策盟」已積極為他拉攏退役將領支持，包括常用臉書評論時事的陸軍裝甲第542旅前旅長于北辰少將等人。

根據《鏡週刊》報導，吳敦義自知被視為本土派，去年讓妻子蔡令怡接下「中華民國婦女聯合會青溪總會」主委，就是為了拉攏黃復興票源，而他本人也多次出席軍系人士的相關飯局。

報導指出，目前表態支持吳敦義的退將已有10多位，包括于北辰、軍備局前處長蕭天流少將、駐美軍事代表團前團長黎賢聖少將等。奇策盟執行長柯家聲指出，這些退將在軍中輩分高、資歷深，絕對能替吳敦義整合軍方的支持。

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