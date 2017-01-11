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為「挺柱」申請入黨 網友在「出生地」欄位卡關…

2017-01-11  11:15

〔即時新聞／綜合報導〕藍營黨魁之爭所引起了一連串話題，讓網友們熱烈討論。一名「柱柱粉」為了「挺柱」，上網申請線上加入中國國民黨，不料，卻在「出生地」欄位卡關，讓他直呼「搞的我好亂好亂呀！入個黨也入的不要不要的。」

實測線上入黨申請，「身份」欄位有「一般、榮民、山原、平原、陸籍、外籍」等，出生地的欄位則共有59個選項，其中除了「台北市、高雄市、台灣、外國籍、香港、泰國、印尼、越來、菲律賓、柬埔寨」等十地以外，其餘皆是中國地區的地名，包含「大連市、哈爾濱、漢口市、江蘇、四川、福建...」等，這樣的配置讓這名「柱柱粉」說，自己被搞得腦袋渾沌、一時片刻選不出來，且「台中、台南、新北、桃園」皆未入列，他笑稱「建議直接點擊我大中華民國疆域圖就好！」

網友建議他「選個喜歡的就好」、「選個西藏不錯，當喇嘛」、「外國籍也不錯」，有網友打趣的說「這頁是專給十三億人囗那邊申請的，你開錯網頁啦。」

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  • 現任黨主席洪秀柱力拼連任，希望支持者們「挺柱」。（資料照，記者方賓照攝）

    現任黨主席洪秀柱力拼連任，希望支持者們「挺柱」。（資料照，記者方賓照攝）

  • 實測入黨申請，在出生地欄位中，台灣僅有北、高入列，其餘皆是中國的縣市名稱。（圖擷取自中國國民黨官網）

    實測入黨申請，在出生地欄位中，台灣僅有北、高入列，其餘皆是中國的縣市名稱。（圖擷取自中國國民黨官網）

  • 身份欄位的選項也讓人「傻傻分不出」該選哪一個。（圖截自中國國民黨官網）

    身份欄位的選項也讓人「傻傻分不出」該選哪一個。（圖截自中國國民黨官網）

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相關關鍵字： 出生地 國民黨主席選舉 挺柱 郝吳柱 黨證
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