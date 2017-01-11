曾主張主委直選與黨魁併選 郝龍斌今說不表態
2017-01-11 10:49
〔記者施曉光／台北報導〕日前曾公開表態主張五二０黨主席選舉應與地方黨部主委直選一併辦理的國民黨副主席郝龍斌，今日上午參加台北市黨部針對黨部主委直選案召開的基層黨代表座談會時表示，他代表黨中央聽取大家意見，不適合表態，並強調未來一定會由下而上，把大家意見匯整後，黨中央分析利弊並做通盤考量後，再向大家報告。
郝龍斌表示，地方黨部主委直選雖然勢在必行，但辦理時機、人選條件，以及直選後主委的責任、權力與義務，都必須要做通盤考量與完整配套，他聽到了大家的建議，有些人主張先挑部分縣市試辦，因地制宜，也有人主張全面實施。
他說，黨內決策一定要透過民主程序，黨內不能再互相攻擊，大家關起門來表達不同意見是好事，但打開了門後，就應該一致對外，尤其不能在背後放話，如此黨的文化才能改善。
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