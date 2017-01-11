郝吳柱大打經國牌 「團長」建議先這樣作勝算較高
2017-01-11 10:41
前副總統吳敦義9日召開記者會，宣布參選中國國民黨主席，提及前總統蔣經國時一度哽咽。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨現任主席洪秀柱、副主席郝龍斌、前副總統吳敦義相繼表態投入下屆黨主席選舉，且不約而同打出「經國牌」，強調與前總統蔣經國的連結，「不禮貌鄉民團」團長酸：「你們乾脆去整形成蔣經國的模樣再來選」。
吳敦義前天（9日）宣布參選黨主席，提及前總統蔣經國時哽咽，標榜傳承國民黨正統的意味濃厚；洪秀柱也造訪蔣經國生前愛光顧的扁食店，並稱「經國先生」的精神從未遠去；郝龍斌不甘示弱，昨（10日）也在臉書PO上父親郝柏村和蔣經國的合照；針對國民黨黨主席參選人大打「經國牌」，臉書粉絲團「不禮貌鄉民團」酸，「你們乾脆去整形成蔣經國的模樣再來選，會不會勝算比較高啊」？
「不禮貌鄉民團」還強調這樣可以一勞永逸，以後大大小小的選舉都不用再刻意強調與前總統蔣經國的連結了，「人家一看到你們的臉就知道你們是蔣經國接班人」。
網友紛紛也對國民黨愛用「經國牌」表示：「同樣老梗用了10幾年都不膩喔」、「黨主席選舉改成第一屆『經國與我』作文大賽就好啦」、「要先去蘇聯勞改過」、「乾脆叫蔣萬安去選主席好了」。
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