國民黨主席選舉 地方黨部提案放寬投票權
國民黨主席今年5月將改選，黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌及吳敦義相繼投入參選後，成三強鼎立之勢。（本報合成圖）
〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨主席今年5月將改選，黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌及吳敦義相繼投入參選後，成三強鼎立之勢，而國民黨內掀起改革浪潮，主張應該放寬黨員投票資格；據了解，苗栗縣黨部已做成決議案，放寬新黨員投票權規定，將現行入黨、並繳會費滿4個月者才擁有投票權，縮短為1個月。
為避免人頭黨員，選舉繳交黨費才能取得投票權。依主席及黨代表選舉、選舉人資格規定，現有黨員、新徵黨員、回復黨籍的黨員，應於2017年3月31日選舉公告前完成繳交當年黨費，才有連署權及投票權。新黨員及恢復資格的黨員須於4個月前完成新徵或恢復黨籍手續，才擁有投票權。
據了解，苗栗縣黨部近來做成決議要縮短黨員可投票時間，新黨員或恢復黨籍黨員，只要在選舉3月31日前有繳交200元會費者即可投票，決議將送黨中央，盼能由黨中央或組改會送中常會討論。
國民黨中央日前為此邀3名中常委赴苗栗縣黨部進行了解、並聆聽地方意見，決議案將送中常會討論。只要提案一通過，將考驗各拼候選人的動員組織能力，也挑戰黃復興黨部。黨主席各方候選人現已積極動員組織，招募「準黨員」。
就有國民黨立委直言，國民黨從2014年選舉以來一路選輸，每逢敗選就要檢討改革，有別於以往一面倒的狀況，吳郝洪3人競選主席三強鼎立，應舉辦黨主席辯論，吸引各界目光，同步擴大既有黨員基礎，國民黨才有可能革新。
對此，國民黨中常委姚江臨持開放態度，選舉現沒公告，「辦法都是人定的」，只要有人提出來，各界就來討論。中常委林榮德則說，牽涉到選舉公平的事情就要提出來討論。
國民黨中常委厲耿桂芳則說，國民黨失敗的主因就是沒「接地氣」，若能順利招募新黨員，表示國民黨已從谷底慢慢回升，現有黨員提出，就應該要持開放態度討論。但她也直言，目前黨主席洪秀柱態度較為保守，要改變選舉辦法「實在有點困難」。
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標題：國民黨主席選舉 地方黨部提案放寬投票權
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