黨魁選舉有人頭黨員傳聞 郝龍斌：不樂見

2017-01-11 10:33

〔記者施曉光／台北報導〕這次國民黨主席選舉傳出各參選陣營都有拉進大量支持者入黨，引發所謂「人頭黨員」爭議，已宣布參選黨主席的國民黨副主席郝龍斌，今天上午參加台北市黨代表有關地方黨部主委直選座談會受訪時表示，如果真有「人頭黨員」現象，這是大家所不樂見的。

郝龍斌強調，加入國民黨並做為黨員同志，必須要真的認同國民黨的理念。

他還說，這次共有三位參選人競逐，他希望能透過公平、公正、公開的選舉，建立好的典範與模式，這是大家共同的期盼，也相信黨中央會全力朝此方向來做。