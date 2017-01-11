週刊爆吳敦義幕後團隊 神秘「奇策盟」助他選總統

前副總統吳敦義9日召開記者會，宣布參選國民黨主席。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-01-11 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義9日宣布參選國民黨主席，背後的團隊也浮上檯面。週刊披露，10多名挺吳的人士有成立一個「奇策盟」，為吳敦義的政治動作運籌操盤。

根據《鏡週刊》報導，吳敦義積極爭取黨主席大位，傳聞連2018年地方首長選舉的名單都已擬定，台北市長候選人屬意立委曾銘宗、新北市屬意前台北縣長周錫瑋、桃園市接觸立委楊麗環及陳根德、台中市則是立委江啟臣及前立委楊瓊櫻、新竹市找議員林耕仁、新竹縣則是副議長陳見賢、彰化縣為議長謝典霖。

報導指出，提供這些名單的，是一個神祕的「奇萊策略聯盟」（簡稱奇策盟），以吳敦義故鄉南投的全台第二高峰奇萊山為名，它成立於去年5月，位置在台北市長安東路二段，距離國民黨中央黨部步行只要3分鐘，其前身是2013年成立的「台灣出路工作室」，當年的目標是協助吳敦義選總統，但因為吳沒有意願，所以轉為替其他國民黨候選人輔選，在2014及2016年的大選都出了不少力。

奇策盟執行長柯家聲現年72歲，2000年親民黨主席宋楚瑜競選總統時，他曾經擔任中央助講團的團長，之後當過立委李鴻鈞、前宜蘭縣長呂國華的競選總部執行長，幫兩人打贏選戰，同時還當過台北縣政府、台東縣議會顧問，有將近40年的政治及選戰經驗。