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去年賺34億置產？血液基金會被爆是不當黨產

不當黨產委員會日前接獲檢舉，指台灣血液基金會表面上是紅十字會捐贈成立，實質上資金可能來自國民黨黨營事業。（資料照，記者吳正庭攝）

2017-01-11  10:35

〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾有捐血習慣，都會到台灣血液基金會轄下的各地捐血中心捐血，但現在被媒體爆料，該基金會也可能是不當黨產？

根據《鏡傳媒》報導，不當黨產委員會日前接獲檢舉，指台灣血液基金會表面上是紅十字會捐贈成立，實質上資金可能來自國民黨黨營事業，長期由國民黨政要掌控，應該被視為國民黨附隨組織。

檢舉人指控，血液基金會獨家壟斷台灣的醫療血液來源，每當醫院需要血時，大部分會向台灣血液基金會購買，光是去年就賺近高達34億；雖然大賺，卻沒看見他們提升設備，而是在全國各地購置房產，財富暴增2萬5000倍，坐擁50億元資產，有違基金會公益的形象。

對此，不當黨產委員會表示，黨產會確實已收到相關檢舉，部份資料指出捐助成立資產與國民黨產有關，黨產會會進一步調查。

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