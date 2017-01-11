強化監督律師！ 司法院列入8大司改議題

2017-01-11 09:50

〔記者項程鎮／台北報導〕司法院長許宗力和法務部長邱太三及律師公會理事長蔡鴻杰等法界三巨頭，上午首度共同主持司法節學術研討會，司法院長許宗力第一次公布「強化監督律師職業倫理」等8大司改議題，許認為，司法革新應隨社會革新推移，提出務實而讓人民有感的司改，也將合理解決法官負擔。

許宗力指出，8大司改議題包括：1、金字塔訴訟制度；2、法官進用、監督、退休制度；3、人民參與審判；4、裁判憲法訴訟；5、終審法院裁判公布不同意見書；6、中央政府機關總員額法應排除司法機關；7、律師強制代理、辯護之擴張；8、律師職業倫理之強化與監督。