藍營瘋「經國與我」 網友創新詞「吳哥哭」
2017-01-11 09:45
臉書粉絲業台灣賦格昨貼出KUSO新詞語圖，諷吳敦義宣布參選黨主席時提及蔣經國哽咽。（圖截自「台灣賦格Taiwan Fugue」臉書頁）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席之爭白熱化，三位參選人紛紛打出「經國牌」，有網友笑稱這是第一屆「蔣經國與我」大賽，也激起大家KUSO的創意。臉書粉絲頁「台灣賦格Taiwan Fugue」自創了新詞語「吳哥哭」諷吳敦義，讓網友看了大喊「郝吳柱啊！」
台灣賦格將吳敦義宣布參選時提及蔣經國哽咽的時事，KUSO成新詞語「吳哥哭」，並附上解釋「指政治人物為了參選，緬懷黨內先人，當眾哽咽的景象」及例句「這次為了參選，他連吳哥哭的技能都用上了」，並且笑說「可以教小編一下怎麼哭的嗎」。有網友引用吳敦義過去關於「白海豚」的言論，改編後回應：「眼淚會轉彎，我從來沒有說過眼淚會轉彎。」
一名網友更將三位候選人的「經國牌」整理出來，「吳敦義：這是蔣經國寫我名字的紙條（嗚）、洪秀柱：這是蔣經國愛吃的扁食、郝龍斌：這是蔣經國跟我爸的合照...」藍營這場黨魁選戰，話題圍繞著「蔣經國」持續延燒。
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