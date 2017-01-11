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國民黨3強主席之爭 週刊爆「新黨員大戰」

國民黨主席之爭，目前已形成三強鼎立局勢。圖為郝龍斌（左）、洪秀柱（中）、吳敦義（右）。（資料照）

2017-01-11  10:13

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席之爭，目前已形成三強鼎立局勢，被視為是藍營直選黨主席以來競爭最激烈的一次。據週刊報導，洪秀柱上任黨主席後，已招募4萬多名新黨員，力抗吳敦義和郝龍斌。吳敦義也不甘示弱，近日透過立委、黨代表及地方系統，招募新黨員。

根據《周刊王》報導，洪、郝、吳3人陣營檯面上相敬如賓，私下卻激烈較勁。洪秀柱掌管的黨機器和吳敦義經營多年的地方本土派系，成為國民黨主席之爭的重頭戲，吳陣營民調顯示，若明日投票，洪、吳將是五五波。

據報導，中、南部最近有傳聞，加入國民黨的送件申請書數量大增。一名地方黨部主委表示，不是看好國民黨的人變多，而是黨主席選舉近了。只要候選人掌握黨員數愈多，出線機率愈高。每次選前都有人頭黨員激增的傳聞，讓人議論紛紛。

國民黨文傳會副主委胡文琦表示，2016年全年的新黨員是1萬1312人，並沒有外傳的4萬多人。親吳陣營人士表示，絕無外界所說的人頭黨員，挺吳支持者都是自願加入國民黨。郝陣營發言人游淑惠表示，郝並無動員支持者入黨，也希望黨中央應比照民進黨對人頭黨員質疑進行改革。

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相關關鍵字： 主席之爭 吳敦義 國民黨主席 洪秀柱 郝龍斌
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標題：國民黨3強主席之爭 週刊爆「新黨員大戰」


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