小英出訪 收到台商這禮物好樂！

蔡英文總統收到禮物，開心大笑。（中央社）

2017-01-11 09:11

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統出訪尼加拉瓜，參訪當地台商成衣廠，如興紡織董事長陳仕修特別用自家牛仔布裁製6條狗狗領巾，送給蔡總統的3隻愛犬，領巾上還繡有狗狗名字，讓收到禮物的蔡總統開心大笑，直說「很喜歡」。

綜合媒體報導，蔡總統參訪在尼國免稅加工出口區設廠的台商，包括鼎大成衣廠、中國今一成衣廠及如興紡織，了解台商在當投資的經驗及作業情形，其中，鼎大已是中美洲最大成衣產業。