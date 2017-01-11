奧蒂嘉就職典禮 蔡英文坐總統伉儷旁邊
2017-01-11 07:40
尼加拉瓜總統奧蒂嘉就職典禮，包括蔡英文總統共有5國元首前來觀禮。（記者蘇永耀攝）
〔特派記者蘇永耀／尼加拉瓜報導〕尼加拉瓜總統奧蒂嘉就職典禮在當地時間10日傍晚舉行，包括蔡英文總統共有5國元首前來觀禮。蔡總統左邊就坐奧蒂嘉夫人穆利優，她也是現任副總統，穆利優左邊即奧蒂嘉。蔡總統右邊坐薩爾瓦多總統桑契斯，顯示台灣與友邦關係密切。
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