獲黃復興支持？周刊爆韓國瑜將參選國民黨主席

知情人士指出，韓國瑜將參選國民黨主席。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-01-11 08:18

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司總經理韓國瑜未來動向備受矚目，知情人士透露，目前韓國瑜有意重返政壇、角逐國民黨黨主席，這兩個多月也已徵詢少數重量級人士，獲得很大鼓勵。

《周刊王》報導，知情人士透露，韓國瑜想選國民黨主席，主要是因為他認為主席加5位副主席的平均年齡70歲，持續老弱化，毫無制衡民進黨的戰力，讓他感嘆：「大老真的有能力帶領國民黨的話，還會走到如此慘境嗎？」

報導指出，前雲林縣長張榮味建議韓國瑜可出任某人競選黨主席的總幹事，郝龍斌也多次約韓國瑜見面，但都被韓婉拒。知情人士進一步指出，原本韓國瑜想在吳敦義宣布參選的記者會當天下午宣布參選，但考量1月中旬北農有常董會、工會會員大會接連召開，不得已才延後。

據指出，韓國瑜認為他過去是國民黨40年的忠貞黨員，也擔任過中評委，父親是榮民，自己又是軍校退伍，比起洪秀柱、郝龍斌、吳敦義來說，是正統的黃復興黨員，加上過去曾爭取到800億眷村改建預算改建，黃復興頗支持他。