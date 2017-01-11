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復興航空又傳擺爛？ 週刊爆：拖欠1800萬勞退金

有週刊報導指出，復興航空疑似從去年9月就未按時繳納員工的勞退金，估計一共積欠員工1800萬元。（圖右人物為興航董事長董事長林明昇）（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-01-11  07:24

〔即時新聞／綜合報導〕復興航空去年11月底無預警解散，資遣近1800名員工，震撼國內航空界。有週刊報導指出，興航企業工會爆料，興航疑似從去年9月就未按時繳納員工的勞退金，到今年1月為止，估計一共積欠員工1800萬元。

據《壹週刊》報導，興航企業工會成員爆料指出，在興航宣布解散後，很多員工去勞保局查詢勞退金，才發現興航要繳的6％勞退金只提撥到去年8月，依照興航每月薪資支出約1億元來算，6％的勞退金約600萬元，截至今年1月為止，估計興航積欠員工共約1800萬元的勞退金。

報導也提到，復興航空副總經理劉忠繼受訪回應表示，在1月6日的第5次勞資協商，興航已向工會出示匯款單據，證明已繳納9月和10月的勞退金。但勞動部勞工保險局查詢興航提撥勞退金的繳費狀況且回覆說，目前只收到興航9月份的繳款。

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  • 興航企業工會成員爆料指出，截至今年1月為止，估計興航積欠員工共約1800萬元的勞退金。（圖截自壹週刊）

    興航企業工會成員爆料指出，截至今年1月為止，估計興航積欠員工共約1800萬元的勞退金。（圖截自壹週刊）

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