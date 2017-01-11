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吳敦義搶黨魁布局九合一 週刊：口袋名單爆光

前副總統吳敦義（中）9日宣布參選中國國民黨主席，與支持黨員同志一同高呼當選口號。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-01-11  06:12

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席之爭在前副總統吳敦義宣布參選後，呈現黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌等三強鼎立，吳不僅搶攻黨魁，還布局2018縣市長選舉，其中前台北縣長周錫瑋等人都是口袋名單。

《鏡週刊》報導，吳敦義友人透露，吳去年五月卸任副總統後，積極拜訪地方人士，每天都維持5至6個行程，目前包括六都市長在內的9縣市，他都有首長人選的口袋名單。

知情人士透露，吳敦義屬意的北市由立委曾銘宗選、新北市由前台北縣長周錫瑋、桃園市接觸立委楊麗環、陳根德；台中市則是立委江啟臣及前立委楊瓊櫻；台南市長是上屆代表國民黨參選的黃秀霜；高雄市尚未有最終名單，但已表態參選的包括前交通部長葉匡時、立委陳宜民、前立委林國正。

此外，吳屬意新竹市由議員林耕仁參選、新竹縣則是副議長陳見賢、彰化縣為議長謝典霖。

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