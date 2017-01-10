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遼寧號航經台海峽 小英在尼國完全掌握

2017-01-10  22:55

〔特派記者蘇永耀／尼加拉瓜報導〕針對中國軍艦遼寧號在蔡英文總統出訪期間北上航經台灣海峽，陪同出訪的總統府發言人黃重諺回應，總統在第一時間都得到相關報告，並完全掌握，也交由國防部及國安單位因應處理。

蔡總統在尼加拉瓜當地時間10日上午出席台尼企業商會早餐會，促台尼兩國強化貿易。黃重諺在餐會進行時對隨行媒體做出回應。

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  • 蔡英文目前正在尼加拉瓜訪問，有關遼寧號北上的動態，總統府發言人黃重諺表示蔡總統完全掌握。（記者蘇永耀攝）

    蔡英文目前正在尼加拉瓜訪問，有關遼寧號北上的動態，總統府發言人黃重諺表示蔡總統完全掌握。（記者蘇永耀攝）

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