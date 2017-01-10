彰南產業園區撤案解編 縣府澄清：持續進行
〔記者陳冠備、張聰秋／彰化報導〕彰化縣「彰南產業園區」開發案於104年4月宣布撤銷，彰化縣府更高喊「北工業，南農業」口號，要回歸農地農用，但是解編動作卻只聞樓梯響，近日縣府終於向經濟部申請廢止公文，卻又傳出公文遭「搓掉」消息，反彰南產業園區自救會擔憂開發案恐將死灰復燃，怒吼政府：「到底是捨不得還是管不了」。
彰化縣政府建設處產業發展科長陳駿瑜跳出澄清，撤案程序一直都在進行中，因此案是全國第一件通過環評又提出廢止的案例，需要多單位協議，本來就會比較謹慎，另外經濟部水利署在去年10月就同意廢止用水計畫，只要水沒有了，就不可能讓彰南產業園區開發案再死灰復燃。
溪州鄉鄉公所秘書吳音寧表示，前年8月經濟部就來函指示，只要縣府提出廢止公告，再將廢止說明書送經濟部、環保署，縣府就能進入土地解編程序，但是一年多來，縣府不斷推諉，要先賠錢給廠商才能變更，接著又說是賠償金預算被刪，然後又怪解編權力在台糖，其實是縣府無法提出廢止說明書，才會讓解編計畫一直原地打轉。
吳音寧說，去年12月好不容易盼到終於有動作了，卻又傳出廢止公文被有心人士擋下，對於解編進度一拖再拖，質疑縣府到底是捨不得還是管不了。
陳駿瑜對此指出，縣長魏明谷於104年4月時在議會宣布終止彰南產業園區開發案，並發文給經濟部工業局函轉環保署等相關單位，撤銷廢止環評報告書與審查結論。
陳駿瑜說，由於國內沒有允許開發後，又要撤案解編恢復原地目的開發案，未求謹慎，縣府和經濟部工業局多次開會、公文往返，這些都需要作業時間。
陳駿瑜表示，為讓自救會安心，去年12月21日縣府再發文給經濟部，重申廢止開發案的立場，經濟部今日也已回文決議廢止執行。他強調，全案從宣佈撤案那一刻起，都有持續執行，盼自救會體諒公部門依法行事的立場。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 應對遼寧艦 傳台「航母殺手」飛彈將作戰測評
- 無法執政寧願統一？ 國民黨老黨員被罵翻
- 搶攻吳敦義「故鄉票」？ 郝龍斌︰會選到底
- 高市府送金鏟催生 官員：若送完找花媽也要不到
- 曾銘宗爭取國民黨鞭 黨內解讀布局參選台北市長
- 海倫清桃疑沾富二代 老公爆走為抓小王？
- 海倫清桃夫被疑學歷造假 但碩士論文曝光...
- 曾在布吉納法索建小學 15年後...連加恩要蓋中學
- 李光洙最後告白 7年來對不起宋智孝
- 蘋果在中國推出App Store加值卡 網友：台灣應該也快了
- 川普擴軍 美艦增至355艘抗中俄
- 昆凌裸背貼老公 周董「大小」竟成亮點
- 國產黃豆「天貝」控制血糖 研發獲專利
- 阿富汗連2起爆炸釀21死40傷 塔利班認犯案
- MLB》美媒評洋基7大爛約 驚見中職前洋投
- 大嬸變正妹 女星瞬間年輕20歲
- 自由談》笨蛋，習近平不會開戰啦！
- 國內首例 金管會核准統一證赴中參股
- 陳宗暉／海邊的小孩
- 「引痰檢驗」測白血球 肺阻塞用藥更準確
- 創客正夯 埔里國中機器人社團5年有成
- Passenger台北開唱前 放鬆地竟然是這裡...
- 跨區偷網沒人管 苗縣漁獲量驟減
- 萊恩也要「變臉」！照樣親民啦
- 籃球》韓職啦啦隊放大絕 大跳「戀舞」宣傳交流賽（影音）
- 鐵馬遊池上 返鄉青年打造新旅遊
- 頭戴「星際大戰」面具待產 搞怪孕婦：不想長大
- 香港人士來台遭滋擾案 警方已查獲13人
- 棄置新虎尾溪禽屍證實感染H5N2 防檢局將開罰
- 浩鼎案 翁啟惠涉貪污起訴
- 砍死女友不賠被害家屬 狠男判13年定讞
- 美國也有機車雇主 主動給男客吸管要罰錢
- 「美國現任政府的人」也在場…蔡的午餐會 我方有不能說的無奈
- 《驚聲尖叫》本尊 海馬翼管螺
- 又有俄國外交官死亡 駐希臘官員陳屍寓所
- 施易男悲痛喪母 食不下嚥難入睡
- 山櫻花提早開花 奧萬大森林遊樂園美極了
- 大立光股價遭操縱? 盤中觸動穩定措施22次
- 曝光謝和弦小六「藝術照」 辣妻自嘲又要回娘家了
- 做好春節疏運！ 交長：持續和台鐵工會溝通
- 蛋沒洗選可用塑膠箱裝？ 農委會：不可以
- 證實清白3個月後 鄭俊英全面回歸
- 宥勝自爆長時間服務老婆 只因...
- 銀行、運鈔車一併搶 大同分局防搶演練逼真
- 輸掉金球影后 女星主演兩片在英國奧斯卡共入圍18項！
標題：彰南產業園區撤案解編 縣府澄清：持續進行
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email