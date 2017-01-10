彰南產業園區撤案解編 縣府澄清：持續進行

2017-01-10 22:24

〔記者陳冠備、張聰秋／彰化報導〕彰化縣「彰南產業園區」開發案於104年4月宣布撤銷，彰化縣府更高喊「北工業，南農業」口號，要回歸農地農用，但是解編動作卻只聞樓梯響，近日縣府終於向經濟部申請廢止公文，卻又傳出公文遭「搓掉」消息，反彰南產業園區自救會擔憂開發案恐將死灰復燃，怒吼政府：「到底是捨不得還是管不了」。

彰化縣政府建設處產業發展科長陳駿瑜跳出澄清，撤案程序一直都在進行中，因此案是全國第一件通過環評又提出廢止的案例，需要多單位協議，本來就會比較謹慎，另外經濟部水利署在去年10月就同意廢止用水計畫，只要水沒有了，就不可能讓彰南產業園區開發案再死灰復燃。

溪州鄉鄉公所秘書吳音寧表示，前年8月經濟部就來函指示，只要縣府提出廢止公告，再將廢止說明書送經濟部、環保署，縣府就能進入土地解編程序，但是一年多來，縣府不斷推諉，要先賠錢給廠商才能變更，接著又說是賠償金預算被刪，然後又怪解編權力在台糖，其實是縣府無法提出廢止說明書，才會讓解編計畫一直原地打轉。

吳音寧說，去年12月好不容易盼到終於有動作了，卻又傳出廢止公文被有心人士擋下，對於解編進度一拖再拖，質疑縣府到底是捨不得還是管不了。

陳駿瑜對此指出，縣長魏明谷於104年4月時在議會宣布終止彰南產業園區開發案，並發文給經濟部工業局函轉環保署等相關單位，撤銷廢止環評報告書與審查結論。

陳駿瑜說，由於國內沒有允許開發後，又要撤案解編恢復原地目的開發案，未求謹慎，縣府和經濟部工業局多次開會、公文往返，這些都需要作業時間。

陳駿瑜表示，為讓自救會安心，去年12月21日縣府再發文給經濟部，重申廢止開發案的立場，經濟部今日也已回文決議廢止執行。他強調，全案從宣佈撤案那一刻起，都有持續執行，盼自救會體諒公部門依法行事的立場。