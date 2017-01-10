郝吳柱都打經國牌 名嘴：蔣經國反共，你們...

2017-01-10 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨現任主席洪秀柱、副主席郝龍斌、前副總統吳敦義相繼表態投入下屆黨主席選舉，且不約而同打出「經國牌」，強調與前總統蔣經國的連結。資深媒體人鍾年晃對此反問，蔣經國終其一生反共，郝吳柱三人有反共嗎？

吳敦義昨發表參選黨主席宣言，提及前總統蔣經國時哽咽，標榜傳承國民黨正統的意味濃厚；洪秀柱昨也造訪蔣經國生前愛光顧的扁食店，並PO文稱「經國先生」的精神從未遠去；郝龍斌不甘寂寞，今天也在臉書PO出父親郝柏村和蔣經國的合照。

鍾年晃在10日播出的《新聞追追追》節目中表示，郝龍斌、吳敦義、洪秀柱三個人要搬「經國牌」，但大家小時候讀書都知道，蔣經國有一件事不會變，就是終其一生反共，「那請問郝、吳、柱三位，你們有反共嗎？你們到北京見胡錦濤、習近平的時候是怎麼表現的？」

鍾年晃也指出，國民黨主席選舉要經過連署，但有沒有公開審查的程序？還是誰掌握黨機器，想做掉誰就做掉誰？他舉例，前衛生署長楊志良之前想參選黨主席，連署就被做掉，郝龍斌現在該做的不是翻爸爸和蔣經國的照片，而是該擔心將來拿到黨中央給的黨員名冊要連署，會不會電話打去是空號？