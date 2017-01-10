遼寧號晚間沿海峽北返 傳清泉崗戰機升空警戒

2017-01-10 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國軍艦遼寧號今（10日）晚間沿台灣海峽北返，有媒體報導我國戰機已從清泉崗升空警戒，監視全程動態。

據《TVBS》新聞報導，遼寧號晚間位在南海海域，預計11日凌晨4點左右進入我國防空識別區，國防部表示屆時將透過臉書發布訊息。

不過清泉崗427聯隊政戰主任施勝德說，目前仍是正常警戒而已，就是飛機在跑道頭待命，並未升空。