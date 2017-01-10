| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 政治

遼寧號晚間沿海峽北返 傳清泉崗戰機升空警戒

2017-01-10  21:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國軍艦遼寧號今（10日）晚間沿台灣海峽北返，有媒體報導我國戰機已從清泉崗升空警戒，監視全程動態。

據《TVBS》新聞報導，遼寧號晚間位在南海海域，預計11日凌晨4點左右進入我國防空識別區，國防部表示屆時將透過臉書發布訊息。

不過清泉崗427聯隊政戰主任施勝德說，目前仍是正常警戒而已，就是飛機在跑道頭待命，並未升空。

廣告
  • 中國軍艦遼寧號今（10日）晚間沿台灣海峽北返。圖為資料照。（法新社）

    中國軍艦遼寧號今（10日）晚間沿台灣海峽北返。圖為資料照。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 遼寧號
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：遼寧號晚間沿海峽北返 傳清泉崗戰機升空警戒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.