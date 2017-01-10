熊本縣知事拜會賴清德 感謝台南溫情送暖

2017-01-10 21:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕日本熊本縣知事蒲島郁夫與熊本縣議會吉永和世議長等一行人，今天拜會台南市長賴清德，這次是蒲島知事上任以來首度造訪台南，是為了親自感謝台南在去年4月熊本強震時的送暖，以及9月時賴清德率團赴熊本振興觀光。

賴清德表示，台灣跟日本從921地震以來，雙方先後歷經日本311大地震、台南0206強震及熊本強震，因為將心比心、彼此扶持，培養出親如家人般的鄰居感情，也期盼未來台南跟熊本間能開展更多密切交流，延續雙方患難見真情的友好情誼。

蒲島郁夫表示，代表熊本縣民感謝台南在去年該縣發生強震時的溫情協助，這次是震災後首次海外出訪，便專程來台南親自致謝，目前各重建工作也都依序進行，相信在不遠的5年後，熊本將以迥然不同的面貌重生。