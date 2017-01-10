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熊本縣知事拜會賴清德 感謝台南溫情送暖

2017-01-10  21:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕日本熊本縣知事蒲島郁夫與熊本縣議會吉永和世議長等一行人，今天拜會台南市長賴清德，這次是蒲島知事上任以來首度造訪台南，是為了親自感謝台南在去年4月熊本強震時的送暖，以及9月時賴清德率團赴熊本振興觀光。

賴清德表示，台灣跟日本從921地震以來，雙方先後歷經日本311大地震、台南0206強震及熊本強震，因為將心比心、彼此扶持，培養出親如家人般的鄰居感情，也期盼未來台南跟熊本間能開展更多密切交流，延續雙方患難見真情的友好情誼。

蒲島郁夫表示，代表熊本縣民感謝台南在去年該縣發生強震時的溫情協助，這次是震災後首次海外出訪，便專程來台南親自致謝，目前各重建工作也都依序進行，相信在不遠的5年後，熊本將以迥然不同的面貌重生。

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  • 日本熊本縣蒲島郁夫知事拜會台南市長賴清德，互贈記念品表達友誼。（市府提供）

    日本熊本縣蒲島郁夫知事拜會台南市長賴清德，互贈記念品表達友誼。（市府提供）

  • 日本熊本縣蒲島郁夫知事與熊本縣議會吉永和世議長等一行人今日拜會台南市政府。（台南市府提供）

    日本熊本縣蒲島郁夫知事與熊本縣議會吉永和世議長等一行人今日拜會台南市政府。（台南市府提供）

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相關關鍵字： 0206地震 日本311大地震 熊本 熊本強震 賴清德
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標題：熊本縣知事拜會賴清德 感謝台南溫情送暖


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