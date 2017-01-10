國防部立正改握拳 綠委批給基層找麻煩

2017-01-10 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕國防部今（10日）宣布將把立正姿勢從「五指併攏伸直」改為「雙手握拳」，認為可彰顯國軍英挺氣質；民進黨立委林俊憲則認為國防部這些改革只是給基層找麻煩，最應該改的是「務虛不務實」的形式文化。

林俊憲今（10日）在臉書上提到，當過兵的人就知道，軍中有些機車的管理幹部會偷襲立正時的阿兵哥，並指責手被撥開的阿兵哥立正姿勢不正確。而立正姿勢從手掌改成拳頭後更容易撥開，長官對小兵的刁難也更容易了。

林俊憲指出，國軍最應該改的其實是這些務虛不務實的形式文化。他表示「國防部的種種改革，只是一直在給基層找麻煩，遲遲無法抓到重點，反而造成基層士官幹部們士氣低落，無所適從。」他甚至諷刺道，「不如將現行放假規定的洞八放假通通改成前一天么八放假，士官兵們一定立刻士氣大振，每個阿兵哥都挺拔給你看！」