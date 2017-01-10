台北市府開放資料供研究 3件報名2件獲獎

2017-01-10 20:40

〔記者聶瑋齡／台北報導〕政府資料開放是市長柯文哲上任後力推的政策，除了政府機關的資料公開外，亦鼓勵外界利用公開資料進行研究，北市府今頒獎給二件應用開放資料研究的報告，分別是特優獎「1999台北市民當家熱線受理違規停車處理之空間資料探勘：以核密度分析為工具」獲獎金五萬元、優等獎為「應用雙北開放資料之旅遊推薦，創新模式設計」獲獎金三萬元。

北市府在2016年訂定「獎勵研究報告運用台北市政府資料作業要點」，並在去年9至12月首次辦理徵件及評獎作業，今舉行頒獎，柯市長在致詞時表示，二份獲選的報告在市政問題處理上有參考價值，使用1999資料庫的研究報告透過地理性資訊，預測違規停車區域的可能性，未來可進一步探索違規停車群聚的原因。另一份旅遊推薦的創新模式設計報告，則提出有效率的旅遊推薦系統架構。

然而，研考會坦言，此次為第一年辦理，徵件上僅有三份報告參加，研考會表示，此次評選不是看內容的實作，而是應用開放資料的方式與操作，未來會考慮實作評分的比率，並加強行銷徵件的作業。