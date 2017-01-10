因應遼寧號北返 傳成功艦將隨航監控
2017-01-10 23:22
〔即時新聞／綜合報導〕遼寧號傳出將在晚間沿海峽中線北上，國防部官員表示海、空軍皆動員監偵系統，將全程掌握動態。
稍早傳出遼寧號正經由台灣海峽中線以西，將北返中國山東，國防部發言人陳中吉少將表示，將持續掌握動態，並在適當時間發布訊息，請國人安心。
據《聯合新聞》報導，國防部官員透露，海軍146艦隊將派出成功級巡防艦，在海峽中線以東全程隨航監控；空軍E-2C預警機也持續監控海峽動態，相關動態將於國防部長馮世寬坐鎮的衡山指揮所全程直播。
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