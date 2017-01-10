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青年儲帳職缺多為夜輪班 朱學恆：72億白痴政策

2017-01-10  21:34

〔即時新聞／綜合報導〕針對政府先前推出「青年教育與就業儲蓄帳戶」，「宅神」朱學恒今在臉書批評，各部會找回來一堆半夜低薪的工作，那這些年輕人白天要幹嘛？並嗆「這72億是白痴政策」。

為鼓勵高中職畢業生優先進入職場，增加工作經驗，政府砸下72億元推出「青年教育與就業儲蓄帳戶」，但卻傳出各部會初步提供的工作每月薪資僅22k，且大都是夜班、輪班，引發外界議論。

朱學恒今針對此事批評，如果高中職畢業生需要錢而選擇打工，「幹嘛要你補助？」且各部會找的是一堆半夜低薪的工作，也讓他質疑，白天的時間是要讓這些年輕人體驗人生嗎？

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  • 針對政府先前推出「青年教育與就業儲蓄方案」，「宅神」朱學恒今嗆「這72億是白痴政策」。（資料照，記者王藝菘攝）

    針對政府先前推出「青年教育與就業儲蓄方案」，「宅神」朱學恒今嗆「這72億是白痴政策」。（資料照，記者王藝菘攝）

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相關關鍵字： 就業儲蓄帳戶 朱學恒 青年教育與就業儲蓄帳戶
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標題：青年儲帳職缺多為夜輪班 朱學恆：72億白痴政策


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