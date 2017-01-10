黑衣人頻鬧事 立委籲葉俊榮出面說明、處理

2017-01-10 19:27

〔記者鄭鴻達／台北報導〕近期政治場合頻現黑衣人暴力鬧場。民進黨立委陳其邁質疑背後有中國支持，質疑內政部何以都沒清查相關團體資金申報；立委李俊俋也認為警政署應當下立即排除鬧事者；時代力量立委徐永明認為，內政部長葉俊榮有必要出面說明，否則未來年金改革會走不下去。

近期從國內民生及內政相關的日本食品輸台公聽會、年金改革分區座談等活動，到「香港眾志」秘書長黃之鋒及香港立法會議員來台與談的台、港交流，都不約而同出現黑衣人到場鬧事，甚至企圖毆打、騷擾相關參與者，產生不小爭議，甚至引起國際關注。

立委陳其邁表示，此事挑戰台灣民主、人權的底線，眾所可見，在這些抗議活動中，犯案、鬧事者應為幫派囉囉、小弟，幕後應有組織犯罪介入，而非單純的政黨黨員，內政部應「除惡務盡」，對此進行大規模掃黑，且黃之鋒的班機一到台灣就被掌握，也有資料外洩疑慮。

陳其邁指出，香港反港獨都是「大圈仔」在動員，而台灣此類政治團體或幫派疑有中國在支持，但愛國同心會、中字輩等統派團體都沒申報資金，內政部也沒在清查跟處罰，對此沒作為大家當然都憤怒，警政署長一定要負責強力掃蕩，而內政部更要有強力作為。

立委徐永明則認為，直至目前警政署雖有開記者會說明辦案等善後過程，但年金改革分區座談被鬧場，已經是政治事件，並非警政署層級能處理，內政部長葉俊榮應該知道問題嚴重性，但有必要更主動出面說明始末及未來如何處理，否則未來改革會走不下去。

徐永明指出，先前婚姻平權議題中，曾有反方民眾衝進立法院，警方也立即以束帶處理，他雖不支持用束帶執法，但在年金議題上，警方處理確有比較被動，僅隔離雙方甚至只保護會場，全國性的年金改革國是會議將登場，許多代表接到通知，也對此感到憂心。

立委李俊俋認為，日本福島四縣食品公聽會、年金改革座談等，都是要讓更多人了解議題的程序，但有人為對抗而對抗、為鬧事而鬧事，甚至有民代帶人進場鬧，警政署除事前規劃應更細膩，當下更應立即排除鬧事者，不能讓他們藉自由名義，導致會議無法進行。