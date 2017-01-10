年改會：無理抗爭終遭人民唾棄

2017-01-10 19:03

〔記者李欣芳／台北報導〕政府推動年金改革將在21、22日舉行年金改革國是會議，面對監督年金改革聯盟等退休軍公教人士召要埋鍋造飯抗爭，總統府國家年金改革委員會今晚表示，政府已經盡可能考量各種配套，包括在改革軍公教18%優惠存款時，設定老年基本生活保障、請領年齡延後和費率提高都採逐年漸進的步調。如果抗爭團體繼續無理對抗，終遭人民唾棄！違法部分，警察也絕對會依法究辦。

年改會召集人陳副總統強調，年金制度非改革不可，且必須立即改革。政府不會因為有人抗爭就停下腳步，更不會擔心抗爭就不改革，該做的事還是要做。就像蔡總統所說的：今天不做，明天會後悔。

陳建仁呼籲，所有年金改革的利害關係人應該回到理性對話的議場，更不應該阻撓他人參加會議及表達意見的權利。利用爭取場內發言、進行場外抗爭、圍堵阻撓他人進場發言的手段，來干擾議事的進行，並不是民主社會應有的作風，更不是軍公教人員應有的行為。

年改會今晚發布新聞稿，該會副召集人林萬億指出，監督年金改革聯盟召集人黃耀南本身是全國教育產業總工會理事長，該會秘書長劉亞平就是國家年金改革委員會委員。劉亞平先生在20次的國家年金改革委員會議上，是最積極發言的委員之一，搶盡議場鋒頭。李來希則是全國公務人員協會理事長，現職公務人員團體不只是在年金改革委員會有兩席委員，在20次會議中，李來希與年改會委員吳美鳳也是全場發言最多的委員；且在四次分區會議中，邀請的地方公務人員代表也都是全國公務人員協會各地方分會的理事長，公務人員發聲的機會已經比其他團體多很多了，不能說政府沒讓公務人員充分表達意見。

林萬億表示，公教人員團體在年金改革委員會議上要求提供補充資料的次數，也是全場最多的。此外，警消人員、私校教師、年金孤兒協會等團體認為自己的聲音沒有被聽見，年金改革辦公室也特別邀請他們出席會議。陳副總統也分別接見各團體代表，聆聽各界意見，怎可說政府不溝通？強說是政府霸凌軍公教呢？

年改會說，如果說這樣的由下而上，資訊透明、多元參與的民主方式來處理年金改革，還不夠尊重人民的話，那什麼才是尊重？