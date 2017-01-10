農曆年關將屆 中央駐澎首長大風吹
2017-01-10 19:05
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆年關將屆！中央駐澎首長也掀起大風吹，澎湖國家風景區管理處、海巡署澎湖海巡隊、第七海岸巡防總隊龍頭都易主，並相繼拜會縣長陳光復，與地方建立聯繫管道，並就各專業領域進行意見交換。
負責澎湖海陸域安全的海巡及岸巡首長，分由洪挬論、鳳運昇接任，縣長陳光復竭誠歡迎2人抵澎履新，感謝澎湖海巡隊、第七岸巡總隊歷次在颱風期間管制、驅離取締越界中國漁船與維護漁民安全的努力，期盼雙方共同合作執行海難救助、海洋生態保育等工作。
另外主管澎湖觀光發展重鎮的澎湖國家風景區管理處，新任處長方正光也前往縣府拜會，縣長陳光復竭誠歡迎方處長抵澎履新，雙方就增加夏季交通船班、振興冬季旅遊等議題廣泛討論，充分交換意見，陳縣長希望藉由雙方並肩合作，積極行銷澎湖，拓展更多元的旅遊型態，為澎湖觀光開創嶄新的一頁。
由於澎管處前任處長低調調任，疑與去年鎖港冬季光雕秀，未達預期效果有關，至於海巡、岸巡首長調動，則屬正常升遷，農曆年節前夕中央駐澎首長大風吹，也帶來新氣象，尤其海上越界中國漁船取締、海龜保育救傷及冬季觀光延伸等問題，都攸關澎湖未來發展大計，因此首長態度積極與否？成為主要關鍵。
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