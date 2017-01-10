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洪秀柱：地方主委直選須配套 才不致黨內分崩離析

2017-01-10  20:02

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨推動地方黨部主委直選，有黨代表質疑「為什麼不與黨主席一起選？還要辦說明會？」黨主席洪秀柱今天出席新北市黨部擴大座談會時表示，主委直選茲事體大，若沒有組織章程、財務、權利義務與退場機制等配套，可能造成黨內分崩離析、諸侯割據。

擴大座談會上，有人提出把直選的地方黨部主委當作縣市長人選提前布局，不要說籌錢兩千萬，就算籌五千萬，有意參選的人也一定能籌出來；市議員林金結則表達，地方主委一定要直選、有民意基礎，應該跟黨主席一起選，其他包括洪佳君、林國春、宋雨蓁、鄭戴麗香等多名議員也到場。

中途進場的洪秀柱在最後結尾致詞，強調主委改直選茲事體大，外界有人質疑「為什麼民進黨可以，國民黨不可以？」她說「兩黨的DNA真的不同」，民進黨就算內部廝殺，對外就是目標一致，直選若沒有財務、退場等配套措施，會造成諸侯割據。

由於國民黨大量解僱期限到一月卅一日，許多人已申請退休，也有還沒有申請退休的惶惶惑惑，要面臨減薪、也不知道黨中央怎麼規劃，私下感嘆「實在很慘」，洪秀柱在座談會上致詞特別提到「「我求也好，拜託也好」，黨工的年終加考績獎金一定要全部到位，台下瞬間響起掌聲；不過，會後還是有黨工覺得茫然，就要過年了，若只拿到欠條「情何以堪！」

而有網友將目前表態參選國民黨主席的三人（郝龍斌、吳敦義與洪秀柱）戲稱為「好無助」，洪秀柱巧妙回應說，不能讓大家好無助，要讓大家都好有助，「要挺柱」。

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  • 國民黨主席洪秀柱今天出席新北市黨部擴大座談會時表示，主委直選茲事體大，若沒有配套措施，可能造成黨內分崩離析、諸侯割據。（記者何玉華攝）

    國民黨主席洪秀柱今天出席新北市黨部擴大座談會時表示，主委直選茲事體大，若沒有配套措施，可能造成黨內分崩離析、諸侯割據。（記者何玉華攝）

  • 國民黨新北市黨部針對黨部主委直選政策，舉辦擴大座談會。（記者何玉華攝）

    國民黨新北市黨部針對黨部主委直選政策，舉辦擴大座談會。（記者何玉華攝）

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