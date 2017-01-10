高鐵南延屏東須等條件成熟？ 潘孟安無法接受

2017-01-10 19:04

〔記者侯承旭／屏東報導〕交通部長賀陳旦今天表示，高鐵南延屏東短期內不列為優先項目，對此屏東縣長潘孟安回應指出，高鐵南延屏東計畫可以修正，但請不要全盤否定。

媒體報導，賀陳旦認為交通建設希望是必要工程，軌道建設並非畫一條線那麼簡單，地方政府對於高鐵南延屏東等計畫有所期盼，但也須體認軌道建設容易生、不容易養，必須等外在需求環境條件成熟。

對此，屏東縣長潘孟安表示，屏東人跟所有台灣人繳同樣的稅金，只因距離權力核心最遠的台灣尾，讓屏東等了幾十年才有高速公路、鐵路電氣化等交通建設，這些其他縣市輕易可使用的交通服務，對屏東人卻經過辛苦爭取、漫長等待才能擁有，這是屏東宿命？還是長期從台北看天下的謬誤？

潘孟安指出，屏東人只是卑微要求交通平權，期待能享有同樣的交通權利，請握有權力的中央官員體會屏東人的殷切期待，給予公平對待，如果只是用冰冷與倨傲來思考高鐵南延，讓人無法接受。

潘孟安強調，高鐵已北延到南港，他要質問為什麼實現既定計畫的南延屏東這麼難？中央官員可以修正南延計畫，但請不要否定南延的既定計畫。