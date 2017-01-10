| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 政治

高鐵南延屏東須等條件成熟？ 潘孟安無法接受

2017-01-10  19:04

〔記者侯承旭／屏東報導〕交通部長賀陳旦今天表示，高鐵南延屏東短期內不列為優先項目，對此屏東縣長潘孟安回應指出，高鐵南延屏東計畫可以修正，但請不要全盤否定。

媒體報導，賀陳旦認為交通建設希望是必要工程，軌道建設並非畫一條線那麼簡單，地方政府對於高鐵南延屏東等計畫有所期盼，但也須體認軌道建設容易生、不容易養，必須等外在需求環境條件成熟。

對此，屏東縣長潘孟安表示，屏東人跟所有台灣人繳同樣的稅金，只因距離權力核心最遠的台灣尾，讓屏東等了幾十年才有高速公路、鐵路電氣化等交通建設，這些其他縣市輕易可使用的交通服務，對屏東人卻經過辛苦爭取、漫長等待才能擁有，這是屏東宿命？還是長期從台北看天下的謬誤？

潘孟安指出，屏東人只是卑微要求交通平權，期待能享有同樣的交通權利，請握有權力的中央官員體會屏東人的殷切期待，給予公平對待，如果只是用冰冷與倨傲來思考高鐵南延，讓人無法接受。

潘孟安強調，高鐵已北延到南港，他要質問為什麼實現既定計畫的南延屏東這麼難？中央官員可以修正南延計畫，但請不要否定南延的既定計畫。

廣告
  • 潘孟安呼籲中央正視屏東人對高鐵的殷殷期盼。（記者侯承旭攝）

    潘孟安呼籲中央正視屏東人對高鐵的殷殷期盼。（記者侯承旭攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 潘孟安 賀陳旦 高鐵 高鐵延伸屏東
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：高鐵南延屏東須等條件成熟？ 潘孟安無法接受


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.