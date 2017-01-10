政府助青年就業計劃爭議 政院：最低有31K

行政院統籌教育部「青年教育與就業儲蓄帳戶規方案」，圖為台北市開南商工學生放學情形。（記者廖振輝攝）

2017-01-10 19:05

〔記者李欣芳／台北報導〕為鼓勵高中職畢業生優先進入職場，增加工作經驗，政府要砸下72億元推出「青年教育與就業儲蓄帳戶」，高中職畢業生若先到政府媒合的企業工作每月可獲補助1萬元，但傳出各部會初步提供的工作每月薪資僅22k，且大都是夜班、輪班，引發爭議，行政院發言人徐國勇今天表示，參與計畫的高中職生畢業後薪水絕非22k而是保障最低有3萬1009元，也並非全都是夜班工作。

不過，徐國勇坦言說，有些工作性質是要輪班。

這項政策還未正式上路就引發爭議，行政院先前進行跨部會會議協調，內部也傳出政院認為有關夜班工作的職缺比例應該再降低。

政府推出的「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」、「青年就業領航計畫」，預計從8月起試辦3年，每年提供5000名高中職應屆畢業生，每月1萬元補助，3年期滿後，參與計畫者可提領36萬元，總計政府財政支出共72億元。

目前傳出各部會初步提供6400個名額，職缺包羅萬象，包括家禽屠宰作業員、科技業技術員、木工職人、農業栽培人員、信用卡業務員和汽修技師等。其中許多工作薪資僅符合基本工資，2萬1009元。

徐國勇今天澄清說，關於青年就業儲蓄帳戶方案，高中職生畢業後先進入職場，馬政府給22k是直接補助雇主，但現在新政府是補助給年輕人，所以參與這項計畫的年輕人除最低工資的2萬1009元外，還會再加上勞動部與教育部各直接補助的5000元，所以等於薪水是保障3萬1009元，因此媒體報導只有22k是誤會。

徐國勇說，這些工作不一定全部都是夜班，也有日班，目前勞動部與教育部正在盤整中，媒體詢問徐國勇，各部會目前初步提供的工作大都是夜班，徐國勇則說，這件事尚未定案，他不知道這是哪來的訊息。

對於給青年人的工作是否都是夜班不好的工作？徐國勇說「這想太多了吧」，目前勞動部與教育部正在盤整中。這項方案試辦期預估5000個名額，1月底公布職缺類別、5月會公布職缺與工作內容，學生6月畢業可以立即申請。