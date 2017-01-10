馮光遠暗批「國運昌隆」 黃國昌堅不回應

2017-01-10 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕資深文化人馮光遠8日閃電退出時代力量黨，還透過臉書直播批評時力已質變為「國運昌隆黨」，暗批黨主席黃國昌個人獨裁。黃國昌今天出席立法院電業法、長照法協商，對此話題仍堅持不回應。

自從馮光遠拋出退黨震撼彈，2天未露面的黃國昌今天終於現身，媒體記者紛紛發問對馮退黨事件的看法，但黃國昌只表示，「大家採訪的事情我不會發言，謝謝大家，謝謝你們。」

馮光遠昨天上廣播節目時，不證實「國運昌隆黨」是暗批黃國昌，他強調自己「基於厚道，點到為止」，不會點名批判任何人。馮光遠說，時代力量的價值觀原本應該是比較自由派、社會福利國家概念的，「如果變成吾皇萬歲萬萬歲，那就是國運昌隆了嘛。」