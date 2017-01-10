馮光遠暗批「國運昌隆」 黃國昌堅不回應
2017-01-10 17:32
〔即時新聞／綜合報導〕資深文化人馮光遠8日閃電退出時代力量黨，還透過臉書直播批評時力已質變為「國運昌隆黨」，暗批黨主席黃國昌個人獨裁。黃國昌今天出席立法院電業法、長照法協商，對此話題仍堅持不回應。
自從馮光遠拋出退黨震撼彈，2天未露面的黃國昌今天終於現身，媒體記者紛紛發問對馮退黨事件的看法，但黃國昌只表示，「大家採訪的事情我不會發言，謝謝大家，謝謝你們。」
馮光遠昨天上廣播節目時，不證實「國運昌隆黨」是暗批黃國昌，他強調自己「基於厚道，點到為止」，不會點名批判任何人。馮光遠說，時代力量的價值觀原本應該是比較自由派、社會福利國家概念的，「如果變成吾皇萬歲萬萬歲，那就是國運昌隆了嘛。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 應對遼寧艦 傳台「航母殺手」飛彈將作戰測評
- 吳敦義哭了 徐世榮：不在乎人民的哭又有何意義？
- 詹啟賢傳參選黨主席？ 洪秀柱：是個人才為何不行
- 台媒「看電視才知」會晤奧蒂嘉 蔡總統澄清「尼國安排」
- 台鐵前工務處長陳憲頂今遭監院彈劾 退休金照領
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃夫被疑學歷造假 但碩士論文曝光...
- MLB》美媒評洋基7大爛約 驚見中職前洋投
- 上班一族1月徵文─百工心願
- 亞幣走弱 台幣重貶1.13角
- 台塑四寶去年獲利歷史次高 台塑化最好
- 共機昨闖南韓防空識別區 韓戰機緊急升空
- 森林守護無界線 巡山員打掃火車站
- 奧蒂嘉曾主導與我斷交 蔡訪尼國受矚目
- 成棒經典賽》弟弟開轟助威 增菘瑋安心「關門」
- 反年金改革退休女校長 被踢爆稱病年休323天
- 拍片難維生 AV女優下海賣淫賺外快
- 梅姨轟川普霸凌 笑傲終身成就獎
- 北市水果攤「霸道」 路人蒐證遭圍毆
- NBA》取消最大交易案 老鷹還要跟騎士拚
- 大帝進萬球 騎士險翻船好糗
- 整合18家農企業 高職生月薪30K
- 高學歷也造假？ 海倫清桃夫「懸賞1億」駁跑船
- 大立光昨交易異常 證交所道歉：電腦程式漏洞
- 小三嬌喊「那根刺得我好痛」 法官查無通姦事證判無罪
- 自由談》笨蛋，習近平不會開戰啦！
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hung vows full support for winner
- 機場快線全電動公車 23日上路
- 公廁品質旅客打叉叉 台鐵高雄段找環局技術指導
- 兄失智弟失明 廣興里長月助六千送便當
- 弱勢長輩愛心年菜 還有四成等您認捐
- 紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程
- 超崩潰交換禮物！ 耶誕趴抽到過期泡麵
- 仁愛鄉華岡登山口往合歡西峰 傳外勞墜谷亡
- 華航與空巴簽署合作書 飛機維修不假他人
- 外傳杜特蒂新年赴中國治癌 助理出面否認
- 中研院 重建技轉紅線 新規範預計上半年上路
- 今逢世越號沉沒1000日 朴槿惠：當天只花20分鐘做頭髮
- 躲在百貨賣場一整夜 女笨賊反被甕中抓鱉
- 討喜紅包「連年發」 農會創意吸粉絲收集
- 赴北檢出庭 韓國瑜︰期待公平審訊
- 走李榮浩模式？楊丞琳密謀自立門戶
- 桃機春節疏運 1302架次加班機因應
- 談一例一休衝擊 侯友宜：改革須循序漸進
- 交長：不期待將試營運當作協助旅客出國的方案
- 馬教唆洩密查關鍵電話 黃世銘與秘書隔離對質
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：馮光遠暗批「國運昌隆」 黃國昌堅不回應
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分