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日本「東奧台灣正名協會」成立！台灣也能連署

日本友台人士發起支持我國以「台灣」名義參加東京奧運的連署。（圖片擷取自「台湾2020東京」網站）

2017-01-10  18:41

〔即時新聞／綜合報導〕日本友台人士發起支持我國以「台灣」名義參加東京奧運的連署，繼去年的網路連署吸引超過6萬人相挺，今年進一步成立「2020東京奧運台灣正名推進協議會」，發起實體連署，該協會在台灣也設有聯絡處，民眾可列印連署書簽名後寄到指定地址，透過該協會向東京都議會表達心聲。

「中華台北，誤導台灣屬中國」

根據連署書的中文說明，訴求為「請東京都議會協助2020年東京奧運、帕運時，台灣代表團名稱由『Chinese Taipei』改為『台灣』」。

台灣正名推進協議會在連署理由中指出，根據國際奧會規定，台灣代表團只能以「Chinese Taipei」（中國屬台北）之名參加奧運會，但此地名不僅不存在，且台灣是中國領土的說法，根本就是中國為併吞台灣的行為正當化之政治宣傳。

台灣正名推進協議會表示，「Chinese Taipei」誤導大眾台灣就是中國的一部份、台灣人是中國國民，嚴重侵犯台灣人民的尊嚴與人權，也違反奧運憲章禁止的「以政治為由的差別待遇」。為了讓東京奧運、帕運真正成為世界驕傲的「和平嘉年華」，絕對有必要向國際奧會及東京奧運會組織委員會要求將「Chinese Taipei」改為「台灣」。

連署書在台灣收件地址為台北市大安區羅斯福路二段79號9樓之6，收件人為「東京奧運『台灣正名』推進協議會台灣連絡處」。

台灣正名推進協議會本月3日已在東京的靖國神社廣場實施第一次的簽名活動，獲得上千民眾簽名支持。

相關連結：台灣正名日文連署書連署書的中文說明

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  • 主辦方特地製作台灣正名連署活動的中文說明。（圖片擷取自「台湾2020東京」網站）

    主辦方特地製作台灣正名連署活動的中文說明。（圖片擷取自「台湾2020東京」網站）

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相關關鍵字： 2020東京奧運 中華台北 台灣正名 日本 東京奧運 連署
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標題：日本「東奧台灣正名協會」成立！台灣也能連署


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