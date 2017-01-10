看電視才知台尼元首會面 立委要求相關單位交涉
2017-01-10 17:24
〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文會見尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega），不過台灣隨行採訪團卻是看電視轉播才知道，民進黨立委趙天麟認為，外交部一定要和尼國提出鄭重交涉；國民黨立委江啟臣則表示，這樣的安排不禁讓人懷疑台尼關係是否生變。
根據《中央社》報導，江啟臣今日受訪時表示，出訪團在尼加拉瓜的行程在蔡英文到達前，公開部分都還是空白，這對台灣相當不尊重，相關單位應該會給個說明，而國家元首到邦交國訪問，對方卻不給行程、不給公開，這樣的作為不禁讓人質疑台尼關係是否生變。
趙天麟呼籲外交部一定要和邦交國提出鄭重交涉，讓後面的訪問不要再出現同樣的狀況，至於台尼關係是否生變？趙天麟認為，現在不需要做悲觀判斷，畢竟尼國總統奧蒂嘉是邀請蔡英文去參加就職典禮，對於採訪自由有所怠慢或不禮貌，趙天麟強調這行為不應該。
然而就連外交部長李大維也坦言，自己是看到電視才知道會面被轉播，當下他也有問大使是不是現場直播，大使則回答「是」，至於大使是否失職，李大維表示先前有就知道會見一事，但無法得知確切時間點，並非大使失職。
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