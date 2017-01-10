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政院：未承諾工商界訂新的彈性工時

2017-01-10  16:59

〔記者李欣芳／台北報導〕勞基法「一例一休」新制上路後造成企業界不少困擾，工商界紛紛呼籲政府新訂彈性工時，並傳出蔡英文總統與行政院長林全允諾要訂彈性工時，行政院發言人徐國勇今天澄清說，政府並沒有要新訂彈性工時。

工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻日前受訪表示，曾當面向蔡總統與林全建議，一例一休要有彈性工時的配套措施，例如加班時數從46小時提升到52小時，彈性工時是以月計、或以年計，則交由各行各業進行勞資協商即可。

徐國勇表示，有關工商界建議訂定彈性工時，例如加班時數是否增加，就一整年的加班間做彈性調整，可以集中起來在某個月份，或者這個月沒用完，可在下個月增加加班時數等，事實上，政府目前並沒有這樣的規劃。

徐國勇說，至於企業界的聲音，我們聽到了，對於勞工的健康，勞動部相當重視。

至於工總理事長許勝雄也撰寫千字文，呼籲政府在工時制度上提供彈性，其中放寬每月加班時數上限，以及依據產業特性，適度放寬現行勞基法第30條及第30條之1有關變形工時規範（8週變形或4週變形）的實施彈性，徐國勇，政院聽到了，對此予以尊重，但也要聽取勞工團體的意見。

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  • 行政院發言人徐國勇回應誤食姑婆芋事件。（資料照，記者陳志曲攝）

    行政院發言人徐國勇回應誤食姑婆芋事件。（資料照，記者陳志曲攝）

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