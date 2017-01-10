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頭城行政中心合署辦公跳票 新戶政所只有1個人

縣長林聰賢承諾跳票，頭城鎮戶政事務所至今仍只有一名員工上班，沒有正式進駐新行政中心大樓。（記者林敬倫攝）

2017-01-10  17:27

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林聰賢曾允諾，頭城戶政事務所9日會遷入頭城新行政中心合署辦公；但支票跳票了，迄今僅設臨時工作站派一人進駐。頭城鎮長曹乾舜說，不符鎮民期待；鎮代林詩穎批評，縣府行政效率必須加強。縣府表示，資訊系統尚未完成測試，貿然搬進恐會發生更多問題，預計3月1日才能進駐。

頭城鎮新行政中心去年12月28日啟用，當晚，林聰賢在臉書發文，為減少民眾奔波，戶政事務所將在9日遷入新大樓合署辦公；許多民眾前往洽公，發現戶政所只有一名員工在場，只能申請戶籍謄本與戶口名簿，其餘像身分證換發及戶籍遷出、遷入等業務，根本無法辦理，仍需到原戶政所申辦。

「洽公要兩地奔波很麻煩！」縣議林金龍指出，縣長承諾跳票，縣府要有更積極的作為；鎮長曹乾舜說，戶政所還不能合署辦公，縣府作為不符民眾期待。鎮代林詩穎批評，縣府行政效率需要加強，戶政所進駐行政中心是美事一樁，現在的狀況造成鎮民很大不便。

縣府民政處表示，這段時間剛好是年終，要處理的工作很多，像是整理年終報表等，加上搬遷時許多資料庫需要建置，整個資訊系統測試與設定還未完成就遷入新大樓，屆時發生問題反而會造成更多不便，戶政所進駐時程將延後至3月1日，目前先在行政中心設置臨時工作站提供部分服務，造成不便希望民眾體諒。

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  • 林聰賢曾在臉書發文承諾，9日能讓新行政中心大樓合署辦公。（記者林敬倫翻攝）

    林聰賢曾在臉書發文承諾，9日能讓新行政中心大樓合署辦公。（記者林敬倫翻攝）

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