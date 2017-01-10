竹市百里侯之爭藍營鬧內訌 議員批前市長無誠信
2017-01-10 17:18
［記者洪美秀／新竹報導］國民黨前新竹市長許明財今天大動作宣布參與黨部舉行的下屆市長預選民調，同樣參與市長預選民調的市議員林耕仁，則怒批許明財毫無誠信，他大爆秘辛說，當初許明財要爭取連任提名時，請地方大老要他不要參加初選，並言明下屆會禮讓，結果許明財沒連任成功，現在又搞動作找人背書，根本毫無誠信，且未尊重黨內機制，選民自會判斷。
林耕仁說，2年多前，前市長許明財要爭取黨內連任提名時，他曾報名要參與黨內初選，結果許明財請地方大老出面勸退，要他不要參與初選，並允諾下屆會禮讓，後來他以黨內團結和諧為主退出初選，結果許明財現在又大動作找人背書，根本毫無誠信可言，地方父母官最重要的是誠信，但許明財根本沒有。
林耕仁痛批，許明財如果要參與市長選舉，「就脫黨參選嘛」，不要再報名或參與黨部的市長預選民調，如今預選民調才剛要開始，就如此大動作找一堆人背書、站台，根本不尊重黨的機制，也讓黨內同志為難，相信選民會看清楚的。
也參與國民黨市長預選民調的市議員鄭正鈐說，他能理解前市長許明財這樣的舉動是為了爭取選民支持，他也透過臉書及簡訊等方式請選民支持，只希望參與市長預選民調者都應遵守黨的機制，把培育專案完成，才能凝聚團結氣氛。
另一位參與市長預選民調的前立委呂學樟認為，這是個人的備選態度，他也透過簡訊、電話及網路社群網站等各種管道，表達參與市長預選民調的積極度，選民會了解誰對新竹市最有幫助，如他為竹市爭取最多經費，在立委任內的努力，相信選民自會判斷。
許明財強調，他絕對尊重黨部的機制，也會照黨部的培育專案走完市長預選民調，宣布參與市長預選民調，是希望獲得選民的支持，也回應支持他的選民。
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