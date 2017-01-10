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吳、柱都打「經國牌」 郝龍斌託爸的福跟風

郝龍斌坦承自己與蔣經國沒有過互動，但仍然「跟風」貼出父親郝柏村與蔣經國的合照。（圖擷取自郝龍斌臉書）

2017-01-10  16:30

〔即時新聞／綜合報導〕繼中國國民黨黨主席參選人吳敦義、洪秀柱打出「經國牌」以後，副主席郝龍斌也不甘示弱的跟進，不過，由於他本人並沒有與蔣經國共事、交談過，因此只好在臉書上貼出父親郝柏村與蔣經國的合照「沾光」。有網友笑稱：「第一屆蔣經國與我大賽開始！」

郝龍斌在臉書po文表示「這兩天經國先生的典範再次成為大家關心的話題」，並坦言「其實，我跟經國先生並沒有共事過，也沒有說過話」，不過，他指出「父親郝柏村與蔣經國感情非常深，也共事很久」，並且表示父親會與他聊「經國先生的親民、開放與做事風格」。郝龍斌認為，蔣經國對他的影響不如前行政院長孫運璿及前總統府資政李國鼎，但他仍稱讚，蔣經國時代的前輩們是「清廉、無私、以台灣為念、為台灣打下的經濟奇蹟」。

藍營爭相大打「經國牌」，讓網友酸：「大家都在消費蔣經國是哪招？」、「又一張經國牌」。有民眾在郝龍斌的po文底下回應：「如果蔣經國還在你們早就被槍斃了。」也有人認為蔣經國是「唯一有做事的總統」、「典範長存人民心中」。

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相關關鍵字： 中國國民黨 國民黨主席選舉 蔣經國 郝吳柱 郝柏村 郝龍斌
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