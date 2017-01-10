北台8縣市推綠能 賴清德霸氣回︰台南才是領頭羊

台南市長賴清德說台南才是台灣綠能產業的領頭羊，而台南沙崙綠能科學城己掛牌運作。（記者唐在馨攝）

2017-01-10 15:58

〔記者唐在馨／台南報導〕北台8縣市昨天開會聚焦「智慧綠能」，台市長賴清德今天對此二度說出︰「事倍功半」，他表示，南部的陽光資源比北部好太多，媒體再問那是否要號召南部縣市扮演「領頭羊」的角色？賴清德則說，綠能產業園區座落在台南，就已經證明台南將扮演領頭羊的角色。

而目前除了台南市政府和中央配合，在沙崙推動綠能科學園區外，目前成功大學也已在沙崙成功校區研究推動「綠色小鎮」，包括智慧電網，廢棄物處理系統，循環體系等，成大校長蘇慧貞表示，希望能先研發並試作出模組，如果成功就能全面推廣，形成綠色都市。

賴清德今天表示，台南在太陽能光電同意備案件數已達全國第一，目前1年太陽光電總設置容量逾224百萬瓦，相當於470座台南公園年減碳量、1座曾文水庫電廠發電量，這些成績小英總統在選舉時他就有跟總統報告，而也因為台南已有相當成績，又有很好的場地，中央才會決定在台南沙崙做綠能科學園區，而中研院南部分院也要設在這邊。

他強調，未來綠能園區可以做研發，創新，例如成大的模組如果研發出來，就可以在周邊的工廠製造，南市府估計起碼整體可以吸引上千名的研發人員入駐，帶動台南「陽光城市」的整體產業。