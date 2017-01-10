推動醫療外交 布國衛生部長訪台深化合作

2017-01-10 16:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕布吉納法索衛生部長魏瑪勒（Smaïla Ouedraogo）近日訪台，拜會衛福部、國合會與多家醫院，了解我國醫療衛生基礎建設與制度發展，期盼深化兩國衛生主管機關的交流合作。

布吉納法索為我國重要友邦，目前雙邊合作項目以職訓、農技、公衛醫療及太陽能光電等四大項目為主。魏瑪勒為急診醫師出身，並曾任醫學院教師，去年獲任為布國衛生部長，此次來訪為首次訪台，自本月9日起停留台灣5天。魏瑪勒率領一行5人，包括衛生部技監魏多格（Dieu-Donné Ouedraogo）、「興建保健及社會促進中心及醫療中心」計畫協調人桑哥拉（Daouda Sangla）、公關司長魏朵珂（Raïssa Ouedraogo）及計畫協調司長黛碧蕊（Estelle Edith Dabire/Dembelle）等官員，拜會衛福部、健保署、國合會，埔里基督教醫院、童綜合醫院及三軍總醫院等地，了解我國醫療衛生基礎建設與制度發展，期盼深化兩國衛生主管機關的交流合作。

外交部發布新聞稿表示，我與布國自1994年復交以來，透過制度化合作協商機制，持續推動各項雙邊合作計畫，成果豐碩，兩國人民均蒙其利。

另，我國積極推動醫療外交，亞東醫院去年赴貝里斯執行醫事臨床訓練計畫，彰化基督教醫院海外義診團並於去年第10度訪問聖文森提供義診，受到當地歡迎。我國近日亦透過衛福部「醫療器材援助平台計畫」捐贈50張二手病床給巴拉圭，已於去年年底運抵巴國；同時捐贈一輛汰換救護車以及牙醫治療椅等醫療器材給海地，相關器材正在進行檢查整理，完成後將啟運。