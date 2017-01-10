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小英見奧蒂嘉 李大維：我也是看電視才知道…

總統蔡英文於當地時間9日傍晚與尼國總統奧蒂嘉、副總統穆麗優（RosarioMurillo）會面，但台灣隨行採訪團卻是在飯店新聞中心看電視才知道，趕緊搶拍電視畫面。（中央社）

2017-01-10  15:16

〔即時新聞／綜合報導〕針對總統蔡英文會見尼加拉瓜總統奧蒂嘉並被轉播，外交部長李大維今表示，他也是轉頭看電視才發現會面被轉播，但強調談話氣氛非常愉快，與國內先前的揣測完全相反。

總統蔡英文「英捷專案」出訪，於當地時間9日下午抵達尼加拉瓜，隨團台媒卻在同日傍晚發現，尼國電視台正轉播總統一行人與尼國總統奧蒂嘉的會晤，台媒在一片錯愕之餘，也趕緊搶拍電視畫面。

外長︰先前就知道會見，但無確切時間點

綜合媒體報導，李大維今針對此事表示，代表團約是在傍晚5點半進入尼國旅館，6點10分接獲來電，並於6點半會見，前後談了1小時45分。李大維說，因明日就是奧蒂嘉的就職大典，本次還有其他國家元首及特使團來，因此事先始終無法敲定兩國元首的會面時間。他也強調，今日談話氣氛非常愉快，跟國內前段時間的揣測是完全相反的。

李大維也坦言，他也是看到電視才知道會面被轉播，他說當下也問大使是不是live轉播，大使則說是，並說自己也被嚇一跳。針對大使是否有失職，李大維則說先前就知道會見，只是無法確定確切的時間點，並非大使失職，

去年底聖多美普林西比共和國突然與我斷交，當時外交部次長侯清山在立院備詢時曾稱還有一個國家與我國的邦交關係是「黃燈」狀態，曾有人揣測是位於中美洲的尼加拉瓜，但與昨日的實際情況並不相符。

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  • 針對總統蔡英文會見尼加拉瓜總統奧蒂嘉並被轉播，外交部長李大維今表示，他也是轉頭看電視才發現會面被轉播，但強調談話氣氛非常愉快。（資料照，記者簡榮豐攝）

    針對總統蔡英文會見尼加拉瓜總統奧蒂嘉並被轉播，外交部長李大維今表示，他也是轉頭看電視才發現會面被轉播，但強調談話氣氛非常愉快。（資料照，記者簡榮豐攝）

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