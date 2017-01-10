搶攻吳敦義「故鄉票」？ 郝龍斌︰會選到底

國民黨副主席郝龍斌到南投縣與地方座談，立委許淑華（右）肯定郝龍斌傾聽基層的作法。（記者謝介裕攝）

2017-01-10 13:43

〔記者謝介裕／南投報導〕國民黨副主席郝龍斌今日造訪南投，也是宣布角逐該黨黨主席以來，首次來到前副總統吳敦義的故鄉，被外界解讀搶攻吳的「故鄉票」，顯示藍營黨主席之爭已日益白熱化。

郝龍斌說，該行程上週已排定，與吳敦義有無宣布參選黨主席之間沒關係，外界不要有太多想像，對於吳迄今仍未鬆口是否參選總統一事，郝龍斌表示，每個人都有其生涯規劃與理念，「大家都應該尊重」，並重申他2020年絕不參選總統。

至於外界傳言，他與吳敦義交情深厚，加上其父親郝柏村因素，以致獲深藍黨員支持，吳敦義則比較獲本土派黨員肯定，2人各擁有一定優勢，日後在黨主席競選中，彼此是否有合作空間？甚至反過來幫吳拉票？郝龍斌未正面回應，但強調，「宣布參選就會選到底」。

郝龍斌今日上午9時30分許，出席南投縣黨部「縣市黨部主委直選」黨代表座談會時，只有10多人出席，場面顯得冷清，立委許淑華則替他緩頰表示，因為黨代表們都還有自己的事要忙，之後便會趕來開會，隨後，許淑華話鋒一轉指出，目前黨主席選舉包括吳敦義在內，共有3人表態參選，樂見公平競爭，也肯定郝龍斌今天到南投傾聽基層聲音的作法。