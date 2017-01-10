踩場吳敦義？ 郝龍斌固樁南投稱「巧合」

2017-01-10 13:27

〔記者劉濱銓／南投報導〕國民黨黨主席選舉，隨著吳敦義加入戰局後，將與現任黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌等人形成三強鼎立的競逐態勢，惟吳昨才宣布參選，今郝就直搗吳的故鄉南投聽取基層心聲，踩場固樁意味濃厚，對此，郝僅稱「巧合」，並說行程是1週以前就安排好的。

郝龍斌今天到南投縣魚池鄉走訪原力生技休閒農場，了解業者投入生技產業與觀光工廠的情況，並與在地日月潭遊艇、賣店、餐廳、旅館等業者座談，聽取地方心聲，了解觀光產業現況。

郝說，蔡政府上台後兩岸關係緊繃，觀光業大受影響，許多業者反映生意銳減7至9成，尤其巴士、餐廳、遊艇等產業的人力需求高，在沒有客人的情況下，業者背負沉重貸款與人力成本壓力，一旦觀光產業斷鏈，影響的不只是觀光業者，連相關製造、供應商等業者也會受到拖累，蔡政府應思考改善。

只是吳敦義昨才宣布參選國民黨主席，今郝龍斌就到南投縣拜訪基層格外引人矚目，對此，郝表示，該行程是1週以前就排定的，單純是「巧合」，尤其在國民黨最辛苦的時候，大家願意承擔，他認為是好現象。

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