藍營談浩鼎案質疑小英 民進黨：老狗玩不出新把戲
2017-01-10 13:38
〔即時新聞／綜合報導〕前中研院長翁啟惠因浩鼎案被檢方以貪污罪起訴，國民黨文傳會副主委胡文琦今天召開記者會質疑，這讓人不得不懷疑蔡英文總統複雜的政商關係，並要求蔡英文說清楚；民進黨發言人王閔生則對此反擊！
「老狗玩不出新把戲」！綜合媒體報導，王閔生表示，這是國民黨一貫的手法，想要把蔡英文和翁啟惠連結，進行政治抹黑，國民黨這種貼標籤的惡質行徑早被打臉，發言系統還在造謠生非，「國民黨主席洪秀柱應該道歉」。
王閔生強調，該案檢方已經說清楚，總統家人部份「查無不法」，並呼籲外界別再做政治操作、無中生有。
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