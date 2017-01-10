蒙藏委員會將不併入陸委會 業務打散到各部會
2017-01-10 13:16
〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文政府啟動政府組織改造工程，蒙藏委員會已被列入裁併對象，相對於馬英九政府主政時期，組改版本是將蒙藏業務移撥給陸委會，並在陸委會下設立蒙事處、藏事處的規劃，蔡英文政府並不認同，資深官員今天指出，行政院已將新的「大陸委員會組織法草案」送入立法院，新版本中，陸委會業務職掌未見蒙藏二字，也不設立蒙事處、藏事處等業務單位。
長期關注政府組改及蒙藏委員會裁併議題的民進黨立委李俊俋今天指出，政府內部對於蒙藏委員會裁併議題已有共識，蒙藏委員會的組織將會裁撤，蒙藏業務會打散，分由相關部會來承接；他舉例說，像蒙藏文化的業務就會由文化部來承接，至於海外蒙藏人士的交流業務，將由外交部或是僑委會來承接。
裁撤裁併蒙藏委員會，歷經多任總統仍未定案，扁政府時期曾規劃成立文化觀光部，將蒙藏會文化交流業務併入轄下，並將藏人業務移交外交部轄下；馬政府則於2012年提出組改版本，將蒙藏委員會併入陸委會，在陸委會下分設蒙事處及藏事處，但因立委有不同意見，最後仍未定案。
李俊俋說，蒙藏委員會組織改造涉及藏人政治難民問題、難民法修法，委員會文化交流業務擬歸屬文化部，此外，也要釐清蒙藏人士在台照護權屬機關的相關問題。
政府資深官員指出，蒙藏委員會裁併是既定的方向，但蒙藏業務的歸屬，過去長期出現看法紛歧的爭議，究竟是要將蒙藏與中國脫鉤處理，還是要納入在中國領域內處理，在不同政府執政時期有不同的思考，如今蔡政府決定不將蒙藏業務納入陸委會職掌內，自有政治思路的考量。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃夫被疑學歷造假 但碩士論文曝光...
- 反年金改革退休女校長 被踢爆稱病年休323天
- 《第74屆金球獎》 7金大滿貫 「樂來越愛你」創紀錄
- 七星劍頂天立地2周 眭澔平：都結蜘蛛絲了
- 公立醫師非公務員 收回扣1億免沒收？
- 看A片可以學到什麼？ 網友：水電和醫學知識
- 萊恩也要「變臉」！照樣親民啦
- 柯建銘自訴告馬英九 北院、北檢審查偵辦中
- 北市水果攤「霸道」 路人蒐證遭圍毆
- 拍片難維生 AV女優下海賣淫賺外快
- 大嬸變正妹 女星瞬間年輕20歲
- 4輛半聯結車追撞 大量長形鋼條散落國道
- 機場快線全電動公車 23日上路
- 華航A350商務艙 獲雙料設計獎
- 撒下台灣音樂種子 沛思挺新秀
- 傳川普女婿棄商從政 將任總統顧問
- 降低iPhone組裝成本 鴻夏傳在河南設OLED廠
- 遭老婆嫌變胖 性格男星：一巴掌呼下去
- 窪塚洋介曬父子日常照 帥兒首亮相
- 跟蹤女生辯追愛 法官打臉
- 台灣燈會2.11開幕 名模時裝秀vs.布袋戲歌舞秀
- 經典賽》台灣隊移師嘉義縣立棒球場訓練
- 「愛的小手」活活打死2歲童 碩士男判7年6月
- 成棒經典賽》弟弟開轟助威 增菘瑋安心「關門」
- NBA》甜瓜本季第三次遭驅逐 尼克不敵鵜鶘
- 〈生活大補帖〉以亡父名義捐款 遺愛人間
- 陳宗暉／海邊的小孩
- 衛星照片曝光！中國核子潛艇曾停巴基斯坦港口
- 為利長照推動 衛福部長：規劃成立長照署或司
- 以色列總理買新聞 錄音檔外流
- 自由廣場》我懷疑遼寧號要「被誤射」
- 聯結車剎車不及 5輛汽機車如保齡球被撞倒
- 《台股青紅燈》賓士的台灣奇蹟
- 每月600元 台大生發動送尼泊爾孤兒上學
- NBA》湯斯砍34分奪諾天王風采 灰狼力克小牛
- 鄰家女暗藏邪惡曲線 網友驚呼「胸版四葉草」
- 中壢人行步道開挖 意外發現鉛管
- 再傳飛機上有蛇！阿聯酋航空航班臨時取消
- 竹東綠色隧道遭廢棄石棉瓦入侵 民眾：沒良心
- 鼎灣風華再現 社造成果亮眼
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：蒙藏委員會將不併入陸委會 業務打散到各部會
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分