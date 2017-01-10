蒙藏委員會將不併入陸委會 業務打散到各部會

2017-01-10 13:16

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文政府啟動政府組織改造工程，蒙藏委員會已被列入裁併對象，相對於馬英九政府主政時期，組改版本是將蒙藏業務移撥給陸委會，並在陸委會下設立蒙事處、藏事處的規劃，蔡英文政府並不認同，資深官員今天指出，行政院已將新的「大陸委員會組織法草案」送入立法院，新版本中，陸委會業務職掌未見蒙藏二字，也不設立蒙事處、藏事處等業務單位。

長期關注政府組改及蒙藏委員會裁併議題的民進黨立委李俊俋今天指出，政府內部對於蒙藏委員會裁併議題已有共識，蒙藏委員會的組織將會裁撤，蒙藏業務會打散，分由相關部會來承接；他舉例說，像蒙藏文化的業務就會由文化部來承接，至於海外蒙藏人士的交流業務，將由外交部或是僑委會來承接。

裁撤裁併蒙藏委員會，歷經多任總統仍未定案，扁政府時期曾規劃成立文化觀光部，將蒙藏會文化交流業務併入轄下，並將藏人業務移交外交部轄下；馬政府則於2012年提出組改版本，將蒙藏委員會併入陸委會，在陸委會下分設蒙事處及藏事處，但因立委有不同意見，最後仍未定案。

李俊俋說，蒙藏委員會組織改造涉及藏人政治難民問題、難民法修法，委員會文化交流業務擬歸屬文化部，此外，也要釐清蒙藏人士在台照護權屬機關的相關問題。

政府資深官員指出，蒙藏委員會裁併是既定的方向，但蒙藏業務的歸屬，過去長期出現看法紛歧的爭議，究竟是要將蒙藏與中國脫鉤處理，還是要納入在中國領域內處理，在不同政府執政時期有不同的思考，如今蔡政府決定不將蒙藏業務納入陸委會職掌內，自有政治思路的考量。